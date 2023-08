Inscrições para integrar a programação dos Festejos Farroupilhas 2023 vão até 31 de agosto

Os interessados emparticipar mais ativamente dos Festejos Farroupilhas 2023precisam cadastrar as propostas de atividades até 31 de agosto, para que elas sejam inseridas na programação oficial do Estado que será disponibilizadas em página específica na internet. A inciativa busca divulgar e promover os festejos de 2023, aproximando e integrando a comunidade gaúcha em torno dos eventos que ocorrerão entre 14 e 20 de setembro.

Os Festejos Farroupilhas oferecem aos gaúchos a oportunidade para cultivarem a história, os valores e as tradições do Rio Grande do Sul, envolvendo pessoas e instituições, que se somam aos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para promover eventos em todo o Estado.

As inscrições para participar doDesfile Farroupilha de 20 de setembro, em Porto Alegre, estarão abertas entre 28 de agosto e 8 de setembro.