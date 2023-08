Auerbach Pollock Friedlander e Auerbach Glasow anunciam reformulação da marca como Apeiro Design

A firma anunciou sua nova marca, Apeiro Design. Celebrando nosso 50º aniversário como consultora líder em teatro/espaços de performance, iluminação arquitetônica e tecnologia de áudio-vídeo, nossa nova marca enfatiza os valores da firma e a excepcional variedade de trabalhos pela qual a firma é conhecida. Apeiro, do grego antigo, significa "infinito" ou "ilimitado".

"O ponto forte da firma sempre foi talento profundo, experiência, habilidade com design e dedicação aos nossos colaboradores", afirmou Steve Friedlander, CEO. "A Apeiro Design reconhece a capacidade da equipe de solucionar os desafios de design mais complicados de forma elegante e bem sucedida".

Patty Glasow, vice-presidente executiva, que lidera a prática de design de iluminação, acrescentou: "Nossa nova marca celebra criatividade sem limites e reflete uma mentalidade que sempre foi fundamental para a cultura da nossa empresa. Estamos bem posicionados para os nossos próximos 50 anos".

Legado

A firma foi fundada em 1972 por S. Leonard Auerbach. Seu legado extraordinário estabeleceu as bases para a equipe que agora direciona a firma e que, trabalhando com Len, construiu a empresa como uma consultoria em design de iluminação arquitetônica, áudio-vídeo e teatro internacionalmente reconhecida, com um portfólio amplo composto de projetos premiados. Em 2002, a Auerbach + Associates foi renomeada para Auerbach Pollock Friedlander e Auerbach Glasow, em reconhecimento ao crescimento da prática e abertura de um escritório em Nova York. A firma agora tem escritórios em Nova York, San Francisco e Minneapolis, bem como unidades em San Antonio (Texas) e Pittsburgh (Pennsylvania), e continua expandindo sua presença geográfica e sua capacidade de assumir tipos de projetos com uma gama ainda maior.

Novos horizontes

À medida que a Apeiro Design olha para os próximos 50 anos, os donos da firma, Glasow, Friedlander, Tom Neville, Robert Hill e Brad Kisicki, lideram uma equipe central de consultores em design, focados em soluções inovadoras e executáveis para uma lista cada vez maior de clientes, cujas aspirações em design e programação requerem uma abordagem holística e esclarecida.

"Estamos entusiasmados por instituir a Apeiro Design como nossa nova marca e expandir nossos esforços, aproveitando nossa base bem estabelecida", afirmou Tom Neville, presidente da firma.

