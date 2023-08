Full Sail abre inscrições para o “Global Grads Presents”

Image by rawpixel.com on freepik

Estão abertas as inscrições para o “Global Grads Presents”, encontro on-line e gratuito promovido pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos. Durante a atividade, que acontece na sexta-feira (25), via Zoom, a profissional brasileira, Esther Didini-James, que se formou na instituição de ensino e se consolidou no mercado internacional, deve compartilhar suas experiências no mercado.

Atualmente, Didini-James é Senior Character Artist at Firaxis Games e tem mais de sete anos de experiência na área. Dos projetos dos quais fez parte, ganha destaque Marvel Midnight Suns, RPG tático desenvolvido pela Firaxis Games em parceria com a Marvel Games. O jogo apresenta vários personagens de quadrinhos da Marvel Comics, como Midnight Sons, Vingadores, X-Men e Fugitivos.

Além disso, a graduada da Full Sail University também trabalhou no Civilization VI Leader Pass. Além do trabalho com a Firaxis, Didini-James já atuou em diversos títulos indie e no espaço interativo utilizando tecnologia VR (Realidade Virtual). Recentemente, ela também integrou o projeto "Asked and Answered with Women of Marvel”.

"Às vezes, o sonho de ter uma carreira internacional parece distante e, por isso, fazemos questão de mostrar que isso não somente é possível, como já aconteceu para muitos brasileiros”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. Também é possível observar isso em números, já que, de acordo com a Fragomen, os pedidos de imigração para os Estados Unidos, por exemplo, cresceram 114% entre janeiro e novembro de 2022.

Olival conta que o evento Global Grads consiste em uma série de entrevistas com graduados brasileiros da Full Sail University que compartilham suas jornadas e ensinam o “caminho das pedras” para quem tem o mesmo sonho de se lançar internacionalmente por meio do estudo e da formação fora do Brasil.

“O evento tem duração de cerca de duas horas e busca ampliar o acesso às informações da área discutida por um profissional que atua no mercado de trabalho, sobretudo para uma visão mais realista e rica em dicas”, conclui Olival.

Para mais informações, basta acessar: https://fullsail.zoom.us/webinar/register/3316908115596/WN_OM4htKZrThe6YXhCUKDSJw#/registration