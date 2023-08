Universidade realiza evento on-line sobre educação e tecnologia

A edição 2023 do TechFest, evento sobre educação e tecnologia realizado pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, acontece de 13 a 27 de setembro. O evento está aberto a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do High School de escolas parceiras da Full Sail University no Brasil.

De acordo com os organizadores, o TechFest tem como principal objetivo garantir acesso a conteúdo sobre informação e educação sobre o meio tecnológico. Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, explica que escolher uma carreira passa por duas etapas: conhecimento e experiência.

“É necessário conhecimento, porque, sem saber que uma carreira é possível, ela não se torna uma opção, e experiência, porque, muitas vezes, na prática, a teoria é outra, e uma carreira que pode parecer interessante na teoria pode decepcionar no momento na prática”, afirma Olival.

“Por isso”, prossegue, “é importante que os jovens realmente entendam como se sentem executando projetos dentro da área em que querem atuar”, complementa.

Segundo Olival, é com esse propósito que o TechFest foi criado: oferecer informação sobre carreiras de tecnologia ao mesmo tempo em que oferece oportunidades práticas para que os jovens produzam projetos dentro dessa indústria.

“Serão três desafios que ajudarão a conectar os cursos relacionados ao STEAM e às oportunidades de carreira nas áreas de tecnologia, incluindo Ciência da Computação, Simulação e Visualização, Tecnologia da Informação, Cibersegurança, Desenvolvimento Móvel e Desenvolvimento Web”, detalha.

Os projetos serão avaliados em uma escala de 1 a 10 em relação aos seguintes itens: “Qualidade de pelo menos 5 telas de usuário” (20%), “Qualidade da aparência do aplicativo” (20%), “Qualidade da experiência do usuário sugerida” (20%), “Criatividade da solução do aplicativo” (20%) e “Originalidade do projeto” (20%).

Em uma das propostas, os estudantes serão desafiados a desenvolver um jogo interativo baseado em texto usando o Twine (https://twinery.org). O jogo deve incluir imagens gráficas (ao menos cinco) e opções de escolha (pelo menos três finais alternativos).

Os vencedores receberão uma série de prêmios, como cadeira gamer, troféu e certificados para a escola e menções honrosas, entre outros.

“À medida que o mundo da tecnologia emergente continua a crescer, também aumentam as oportunidades na Full Sail University, que promove mais uma edição do TechFest para que os estudantes brasileiros possam aprender e criar usando a tecnologia”, acrescenta a Community Outreach Director.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/techfest/2023