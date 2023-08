Julgamento da chacina de Saudades deve encerrar hoje

O julgamento do caso da chacina de Saudades, ocorrida no Oeste Catarinense, segue para o segundo dia com importantes desenvolvimentos. Era esperado que o réu, Fabiano Kipper Mai, prestasse depoimento no segundo dia do julgamento. No entanto, ele escolheu permanecer em silêncio, o que adiantou o processo.

Durante a manhã, os debates entre a acusação e a defesa já começaram no plenário, mesmo com a ausência do réu. Fabiano Kipper Mai decidiu não acompanhar a explanação da acusação e retornou para acompanhar a explanação da defesa.

Desde o início do julgamento, diversas manifestações foram registradas em frente ao Fórum de Pinhalzinho, local onde ocorre o processo. A população tem expressado seu interesse e preocupação com o caso, demonstrando o impacto profundo que a chacina causou na comunidade.

A expectativa é que o julgamento seja finalizado ainda no final da tarde deste segundo dia. O desenrolar do processo e as decisões tomadas terão um impacto significativo no desfecho do caso e na justiça que será feita em relação às vítimas e suas famílias. O acompanhamento público e o debate transparente são fundamentais para a confiança no sistema de justiça e para a busca de um desfecho adequado para essa tragédia.

O réu é acusado da morte de três crianças e duas funcionárias morreram no ataque a creche:

Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era professora e dava aulas na unidade há cerca de 10 anos

Mirla Renner, de 20 anos, era agente educacional na escola

Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses

Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.