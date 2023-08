Programa Lição de Casa inicia mais duas obras em escolas estaduais

Duas escolas estaduais tiveram obras iniciadas nesta semana pelo programa Lição de Casa, liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação. Juntos, o Instituto Estadual de Educação Castro Alves, de Barros Cassal, no Alto da Serra do Botucaraí, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Anselmo Luigi Piccoli, de Bento Gonçalves, na Serra, receberão investimentos de mais de R$ 500 mil do Estado, por meio do programa. Até o final do ano, o governo deverá investir R$ 101,4 milhões em 254 escolas.

Em Barros Cassal, está em andamento uma reforma elétrica, iniciada na terça-feira (8/8). A obra incluirá a construção de um novo padrão de entrada de energia em média tensão, instalação de novos quadros de distribuição e cabos alimentadores principais e substituição de circuitos de iluminação, luminárias, tomadas, interruptores e outros dispositivos. Serão R$ 469.793,57 destinados ao projeto, beneficiando professores, funcionários e 551 alunos. A obra é conduzida pela Ene Construções e Instalações e fiscalizada pela 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Passo Fundo. O prazo para finalização é de 180 dias.

Em Bento Gonçalves, desde segunda-feira (7/8), está sendo demolida a antiga caixa d’água da Escola Estadual de Ensino Fundamental Anselmo Luigi Piccoli. Desativado há 10 anos, quando foi substituído, o reservatório com capacidade para 78.200 litros apresentava problemas nas bombas e na parte hidráulica. Ao custo de R$ 52.663,84, o projeto está sendo executado pela Eidt Construtora e fiscalizado pela 16ª Crop, de Bento Gonçalves, beneficiando 258 alunos. O prazo de execução é de 60 dias.