Governo confirma apoio de R$ 200 mil para a Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado confirmou, nesta terça-feira (8/8), o aporte de R$ 200 mil para auxiliar financeiramente a Feira do Livro de Porto Alegre. Umconvênio da Secretaria da Cultura (Sedac) com a Câmara Rio-Grandense do Livro permitirá a realização do evento.Os recursos são provenientes da cota do Departamento de Livro, Leitura e Literatura da Sedac, que fará ainda uma suplementação orçamentária.

“Essa é uma boa notícia para a Feira do Livro de Porto Alegre. Ontem, em reunião com a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, decidimos que o governo destinará recursos para esse que é um dos eventos culturais mais importante do Estado. Com isso, continuamos garantido nossa presença nessa tradicional programação artística e cultural do Rio Grande Sul”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Beatriz disse que as tratativas entre a Câmara do Livro e a Sedac já estão em andamento. "Vamos cumprir com o pedido da Câmara Rio-Grandense do Livro, que nos apresentou uma demanda de R$ 199,6 mil para cachês de escritores e artistas. Assim, vamos garantir toda a programação adulta e infantil", explicou. O Banrisul também patrocinará a feira com R$ 550 mil.

"A Feira do Livro é muito generosa, porque promove a aproximação entre as pessoas e a literatura. É uma feira que leva o nome do Rio Grande do Sul para fora, que é reconhecida em outros Estados brasileiros e também internacionalmente. Principalmente pela grandiosidade que tem, sendo realizada em praça pública, de forma aberta e sem cobrança de ingressos. Isso sem falar dos escritores e dos artistas que participam da feira. É um evento que importa para quem consome e para quem produz a literatura", avaliou Beatriz.

Para o diretor do Departamento de Livro, Leitura e Literatura, Benhur Bortolotto, o investimento vai garantir uma programação de qualidade."O próximo passo é a formalização da parceria. Concomitantemente, vamos alinhar a programação da feira, tomando o cuidado para que seja garantido o devido destaque e o reconhecimento dos autores gaúchos", acrescentou.



A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre acontecerá entre os dias 27 de outubro e 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Em 2023, o projeto inscrito no Pró-Cultura RS não foi considerado prioritário para investimento pelo Conselho Estadual de Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o que motivou o governo estadual a buscar alternativas para apoiar o evento. Autônomo, o conselho é composto por 27 integrantes, sendo que dois terços são eleitos por entidades culturais de todas as regiões do Rio Grande do Sul.