Atletas da região enfrentam atos de racismo durante competição no Paraguai

Coronel Bicaco Há 2 horas Em Cidades Coronel Bicaco: Desfile Cívico será realizado no dia 17 de setembro O tema principal do desfile cívico em 2023 será: "Inclusão e Diversidade - Respeito e Igualdade para todos!"

Tenente Portela Há 3 horas Em Cidades Atletas da região brilham na 2ª Copa Sul Americana de Taekwondo e garantem vaga para o Campeonato Mundial Equipe de atletas de projetos sociais sob a tutela do Mestre Luiz Carlos Pimentel se destaca na competição no Paraguai, conquistando medalhas e qualificação para o Campeonato Mundial.