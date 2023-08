Atletas da região brilham na 2ª Copa Sul Americana de Taekwondo e garantem vaga para o Campeonato Mundial

No último final de semana, o Brasil foi representado por uma equipe de atletas da região na 2ª Copa Sul Americana de Taekwondo, realizada no Paraguai, e a performance extraordinária desses atletas em diversas categorias chamou a atenção. Compostos por esportistas oriundos de projetos sociais coordenados pelo Mestre Luiz Carlos Pimentel em colaboração com as prefeituras de Bom Progresso, Santo Augusto, Braga, Redentora, Derrubadas, Barra do Guarita e Tenente Portela, a delegação brasileira juntou-se a outros 15 atletas vindos de São Paulo para competir.

Sob a orientação de Pimentel e liderados pelos técnicos Gabriel Oliveira, José Aldori Oliveira e Carlos Rosário, a delegação contou com o importante apoio da Lucrou Consórcios e Seguros para a viagem e a competição.

Os resultados alcançados pelos atletas da região são notáveis:

Tenente Portela:

Agatha G Pimentel: 1º lugar - Ouro

Daniel Pereira: 2º lugar - Prata

João Silva: 1º lugar - Ouro

Breno Berta: 1º lugar - Ouro

Redentora:

Francisco Almeida: 1º lugar - Ouro

Marlon Souza: 2º lugar - Prata

Ivan Borges: 2º lugar - Prata

Bom Progresso:

Perola Cezimbra: 1º lugar - Ouro

Maykeli Ferreira: 2º lugar - Prata

Roni Silva: 2º lugar - Prata

Vitória Hansen: 2º lugar - Prata

Braga:

Agata Pedrotti: 2º lugar - Prata

Derrubadas:

João Piccinini: 1º lugar - Ouro

Giovani Borges: 1º lugar - Ouro

Kelvy Denes: 2º lugar - Prata

Erick Motta: 2º lugar - Prata

Barra do Guarita:

Axell Hirsch: 2º lugar - Prata

Enrick Oliveira: 1º lugar - Ouro

Alinton Santos: 2º lugar - Prata

João Silva: 2º lugar - Prata

Santo Augusto:

Maria Carestini: 2º lugar - Prata

João Neto: 2º lugar - Prata

Davi Lavinisck: 2º lugar - Prata

Os excelentes resultados conquistados pelos atletas garantiram a todos eles vagas para o aguardado Campeonato Mundial de Taekwondo, que está programado para acontecer em outubro, no Chile. A dedicação, o talento e o esforço desses esportistas demonstram a qualidade do treinamento oferecido pelos projetos sociais e a capacidade de superação da região, destacando-os no cenário esportivo internacional.