Macuco Yucumã inicia contratações para gestão do Parque Estadual do Turvo de Derrubadas

Turismo do Parque Estadual do Turvo será gerido pela iniciativa privada (Foto: Jonas Martins)

Empresa já em atividade na região de Derrubadas assume gestão do turismo no Parque Estadual do Turvo e inicia processo de contratação para diversas funções.

A empresa Macuco Yucumã, que foi concedida a gestão do turismo no Parque Estadual do Turvo, está avançando em suas atividades na região de Derrubadas. A empresa já registrou sua denominação oficial e está pronta para operar a unidade de conservação. A expectativa é que o Parque se beneficie significativamente com a experiência e empenho da equipe da Macuco Yucumã.

Com o intuito de garantir a excelência em seus serviços, a Macuco Yucumã está em processo de contratação de profissionais para desempenharem diversas funções dentro da unidade de conservação. A empresa planeja contratar cerca de 80 pessoas para posições como Mecânica Pesada, Eletricista Automotivo, Financeiro, Operador de caixa, Técnico de Informática, Técnico de Enfermagem, Manutenção, Vigia, Motorista com Habilitação (E), Monitor, Condutor de Barco com habilitação e Zeladoria.

Os interessados em fazer parte da equipe da Macuco Yucumã podem enviar seus currículos para o endereço de e-mail [email protected] ou entrar em contato através do telefone 55-9-9999-0209 (falar com Paulo). Além disso, os currículos também podem ser entregues pessoalmente no escritório da empresa.

A expectativa é que a contratação de profissionais capacitados e dedicados contribua para a preservação e promoção do Parque Estadual do Turvo, enriquecendo a experiência dos visitantes e garantindo a conservação desse importante patrimônio natural da região.