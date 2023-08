?Iphae prorroga prazo para envio de propostas de atividades para o Dia do Patrimônio

Projeto Caminhos de Cachoeira, do município de Cachoeira do Sul, integrará a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural -Foto: Aimara Carlos da Silva

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), prorrogou até 14 de agosto o prazo para o envio de propostas de atividades relativas ao Dia do Patrimônio. A decisão surgiu da demanda de organizadores, que solicitaram mais tempo para o planejamento de suas atividades.

Até o momento, mais de 100 municípios se engajaram nessa iniciativa, apresentando grande variedade de atividades enriquecedoras, como rodas de conversa, visitas guiadas, lanches temáticos e oficinas. A programação completa pode ser conferida no mapa .

No Estado, a celebração está programada para ocorrer no terceiro fim de semana de agosto, especificamente nos dias 19 e 20. No entanto, vale ressaltar que qualquer data ao longo deste mês pode ser alusiva ao Dia do Patrimônio.

O cadastro de atividades está aberto para qualquer organização governamental ou não governamental, incluindo produtores culturais autônomos, instituições de ensino, gestores municipais, equipamentos culturais e demais agentes patrimoniais.

O processo de cadastro é simples – basta preencher o formulário disponível no site . As ações de celebração do Dia do Patrimônio compreendem atividades que buscam valorizar, preservar e educar sobre o patrimônio cultural. Uma cartilha contendo sugestões de atividades está disponível no site .

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail diaestadualdopatrim[email protected] ou pelo número de WhatsApp (51) 98409-1001.