Programa Lição de Casa inicia reforma em muro de escola de Cachoeira do Sul

O muro dos fundos da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Vicente da Fontoura, de Cachoeira do Sul, está passando por reforma. Aproximadamente 12 metros serão derrubados e reconstruídos. A obra está sendo conduzida pela JR Construtora e fiscalizada pela 27ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (27ª Crop), de Cachoeira do Sul, trazendo mais segurança aos 556 alunos da instituição.

No total, serão investidos R$ 32.895,80. Os recursos são oriundos do Programa Lição de Casa, liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, que deverá investir R$ 101,4 milhões em 279 obras em 254 escolas até o final deste ano. No mês de julho, foram entregues sete obras e outras 24 foram iniciadas no Rio Grande do Sul. Para as reformas concluídas, foi destinado mais de R$ 1,1 milhão. Para aquelas iniciadas, foram investidos R$ 5,2 milhões, beneficiando mais de 10 mil alunos.

Programa destina quase R$ 400 mil ao município

Com a obra na Antônio Vicente da Fontoura, são duas em andamento pelo Lição de Casa no município. No interior de Cachoeira do Sul, a Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição está recebendo uma reforma do telhado. Além delas, a reconstrução de muro de divisa na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cândida Fortes Brandão está concluída. Juntas, as três escolas receberam investimento de R$ 392.345,51 do governo do Estado, por meio do programa, dando mais segurança e qualidade na infraestrutura que atende a professores, funcionários e mais de mil alunos cachoeirenses.