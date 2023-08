OPEX Corporation vence disputa por patente

A OPEX Corporation venceu recentemente uma disputa por patente com a Invata, LLC de Conshohocken, Pensilvânia ("Invata") e a HC Robotics da Cidade de Hangzhou, China ("HC Robotics"). A Comissão Internacional do Comércio considerou que a Invata e a HC Robotics violaram duas das patentes da OPEX relacionadas aos premiados sistemas Sure Sort® e Perfect Pick® da OPEX e seus veículos iBOT® associados.

Após um julgamento completo, a Comissão Internacional do Comércio concluiu que a Invata e o sistema Omnisort de segunda geração da HC Robotics violam as patentes americanas de número 8.622.194 e 10.576.505 da OPEX. A determinação também sustentou a validade das patentes da OPEX.

A determinação da CIC é adicional a uma ordem judicial anterior, na qual a Invata e a HC Robotics concordaram com não mais importar ou vender seus sistemas Omnisort de primeira geração nos Estados Unidos.

Alex Stevens, presidente de automação de armazéns da OPEX Corporation, comentou: "Estamos contentes com a decisão da CIC em vários aspectos: o primeiro é que nossas patentes são válidas e estão em vigência, e o segundo é que há uma ordem de exclusão prevenindo a importação do produto em infração nos Estados Unidos. Acreditamos que a determinação reforça a posição da OPEX como líder e pioneira em automação de armazéns. Daqui para frente, continuaremos focados em promover inovação para resolver os problemas dos clientes".

A OPEX Corporation fornece automação de próxima geração, incluindo soluções de automação de armazéns, documentos e correspondências ao redor do mundo. Com sede em Moorestown, Nova Jersey, e instalações em Pennsauken (Nova Jersey), Plano (Texas; região metropolitana de Dallas), França, Alemanha e Reino Unido, a OPEX tem mais de 1.600 funcionários que estão comprometidos com reinventar e fornecer soluções tecnológicas inovadoras, escaláveis e únicas que solucionam os desafios comerciais atuais.

