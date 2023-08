CRE sabatina cinco diplomatas nesta quinta

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou o anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (4), sobre o início das obra...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Mecias destaca obras do Linhão de Tucuruí Manaus–Boa Vista O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou o anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (4), sobre o início das obra...