Redentora é o município do RS com maior número de indígenas

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados pelo IBGE, Redentora, município localizado no Rio Grande do Sul, é a cidade com o maior número absoluto de habitantes indígenas no estado. Segundo o levantamento, 4.192 habitantes se autodeclararam indígenas, o que representa aproximadamente 43% da população total do município.

Apesar de liderar em números absolutos, Redentora não ocupa o primeiro lugar no ranking proporcional de habitantes indígenas em relação à população total. Nessa categoria, São Valério do Sul se destaca, com 1.237 indígenas entre seus 2.543 habitantes, representando cerca de 48,6% da população local.

No geral, o Brasil possui 1.693.535 indígenas, o que equivale a aproximadamente 0,83% da população total do país, que é composta por 203 milhões de habitantes. Esse número representa um aumento significativo de 88,8% em relação ao Censo de 2010, que registrou 896.917 pessoas declaradas como indígenas.

Em relação ao Rio Grande do Sul, o estado conta com 36.096 indígenas, correspondendo a 0,33% da população total de 10,8 milhões de habitantes. Esse dado representa um aumento de 6,1% em comparação com o Censo de 2010, com um acréscimo de 2.095 pessoas no grupo indígena.

Dentre os municípios gaúchos, São Valério do Sul se destaca como o que possui mais indígenas em relação ao total de habitantes, com uma proporção de 48,6%. Em números absolutos, Redentora lidera, seguida de Porto Alegre, que conta com 2.954 indígenas (0,2% da população), e Tenente Portela, com 2.194 indígenas (15,1% dos moradores).

O Rio Grande do Sul é o estado do sul com o maior número absoluto de indígenas, estando à frente do Paraná (30.460) e de Santa Catarina (21.541), de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE. O Censo Demográfico de 2022 revela a importância da presença indígena em diferentes regiões do país e destaca a relevância de ações voltadas para o respeito e a valorização das comunidades indígenas em suas respectivas culturas e territórios.