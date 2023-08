Brigada Militar realiza emocionante formatura do PROERD em Derrubadas

Na última sexta-feira (04/8), a Brigada Militar promoveu a solenidade de formatura do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, em Derrubadas.

O programa envolveu os alunos do 5º ano das escolas municipais, totalizando 33 formandos que receberam valiosos ensinamentos sobre a prevenção ao uso de drogas e a violência. O evento foi marcado pela presença de aproximadamente 120 pessoas, entre pais, alunos e membros da comunidade, todos celebrando a importante iniciativa.

Durante a emocionante cerimônia, cada criança participante do programa foi agraciada com um mascote, o leão Proerd, como lembrança dos aprendizados e experiências adquiridos durante o PROERD. O mascote foi gentilmente doado pela Cooperativa Sicoob, contribuindo para o sucesso e o reconhecimento do programa junto à comunidade.

Além disso, os alunos que se destacaram na produção das redações relacionadas ao PROERD foram devidamente reconhecidos e homenageados com medalhas, enaltecendo seus esforços e dedicação ao programa.

A formatura contou com a presença de diversas autoridades municipais e militares, que prestigiaram o compromisso e a dedicação dos jovens formandos em manter-se longe do uso de drogas e da violência, além de enaltecer o engajamento dos educadores e profissionais envolvidos no programa.

O PROERD é uma iniciativa fundamental para a conscientização e prevenção dos jovens contra os riscos das drogas e da violência, proporcionando-lhes ferramentas para tomar decisões seguras e saudáveis ao longo da vida.

A Brigada Militar e a comunidade de Derrubadas demonstram, por meio da realização da formatura do PROERD, o compromisso coletivo com a educação, segurança e bem-estar das crianças e jovens da região, buscando construir uma sociedade mais consciente e livre dos males causados pelo uso de entorpecentes e práticas violentas.

