Gurias do Yucumã sofrem derrota na segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

Gurias do Yucumã foram derrotas na segunda rodada da competição (Foto: Cleber Tesche)

No último final de semana, as Gurias do Yucumã enfrentaram o Juventude em uma partida acirrada pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Infelizmente, a equipe não conseguiu superar o adversário e acabou sendo derrotada pelo placar de 4 a 1.

Com essa derrota, as Gurias do Yucumã não conseguiram manter a posição na tabela de classificação e agora ocupam o 4º lugar. O resultado coloca pressão sobre o time, que buscará se reerguer e reverter a situação nas próximas rodadas.

A próxima partida da equipe também será fora de casa, contra o Brasil do Farroupilha, na próxima semana. Será uma oportunidade para as jogadoras se recomporem, estudarem o adversário e buscar a recuperação no campeonato.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província