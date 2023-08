Reforma do Centro Cultural será inaugurada na próxima semana

Dentro da programação de aniversário de Tenente Portela ocorrerá na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas a inauguração do Centro Cultural. O local passou por uma ampla reforma.

A inauguração ocorrerá com diversas apresentações com grupos de danças de escolas e entidades do Município. Também haverá show com as duplas portelenses Iago & Lairton e Júnior & Felipe. As ruas de acesso a Praça Tenente Paiva serão bloqueadas, pois as apresentações serão feitas na área externa do Centro do Cultural. Após a reinauguração, o prédio será aberto para visitação do público. Na área interna, o destaque fica para o Auditório Aurélio Porto, que também foi totalmente reformado.

