24ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes comemorará os 68 anos de Tenente Portela

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, ocorrerá a 24ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes em celebração aos 68 anos de Tenente Portela. O evento terá início no sábado, 5, com partida marcada para as 7 horas na Praça do Imigrante, e está previsto para encerrar na próxima segunda-feira, 7, às 15 horas na Praça do Índio em Tenente Portela.

A programação da cavalgada promete momentos especiais, incluindo o acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, localizado às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho. Estima-se que mais de 120 cavalarianos participem do evento, e as inscrições para os interessados serão abertas nos próximos dias, sob a coordenação dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs).

Assim como no ano anterior, a organização conta com o apoio das prefeituras e CTGs de Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, além das comunidades onde serão realizadas as paradas para refeições e pernoites. A expectativa é que a cavalgada proporcione momentos de integração, tradição e celebração, fortalecendo os laços entre as comunidades envolvidas.

Esse evento representa uma importante manifestação cultural e tradicionalista da região, contribuindo para a preservação das raízes históricas e o resgate das tradições gaúchas. A Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes certamente será uma experiência marcante para todos os participantes, destacando a riqueza cultural e o espírito de união da comunidade local.

