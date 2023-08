Merendeiras de Derrubdas são capacitadas em “Módulo Receitas” sem adição de açúcar e farinha de trigo

No dia 27 de Julho, as merendeiras que atuam na Rede Municipal de Ensino participaram de uma capacitação no “Módulo Receitas”. O evento teve início às 8 horas e encerrou às 17 horas e foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com coordenação da nutricionista Luciani Moresco Eickhoff.

O objetivo do curso foi preparar as merendeiras para a elaboração de receitas sem adição de açúcar e farinha de trigo, as quais já estão sendo implementadas na Alimentação Escolar. Essa iniciativa está em conformidade com a Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020, que atualizou os parâmetros a serem seguidos na alimentação escolar, incluindo a restrição de açúcares para crianças menores de 03 anos.

Durante a capacitação, as merendeiras aprenderam a preparar 27 receitas, que foram divididas entre doces e salgadas, todas sem adição de açúcar e farinha de trigo. Algumas das receitas salgadas foram degustadas no almoço, enquanto o restante das receitas foi experimentado no final da tarde, contando com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

O resultado foi extremamente positivo, com todas as participantes aprovando as novas receitas e, principalmente, valorizando o novo conhecimento adquirido durante o curso. Com essa capacitação, as merendeiras estarão melhor preparadas para proporcionar uma alimentação mais saudável e adequada aos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar das crianças atendidas pela Rede Municipal de Ensino.

