Tenente Portela sonha com abertura de curso de medicina

O município de Tenente Portela, está sonhando com a possibilidade de receber a abertura de um curso de medicina. Com o anúncio do Governo Federal sobre a abertura de novos cursos de medicina em cidades do interior, diversas universidades e municípios estão se mobilizando para serem contemplados com essa iniciativa.

No caso de Tenente Portela, existem duas vias sendo consideradas. A primeira é liderada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que planeja abrir um curso de medicina em seu polo em Palmeira das Missões. Entretanto, devido à paralisação das obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões, a UFSM busca alternativas e enxerga no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela uma entidade com capacidade para abrigar a residência do curso de medicina.

O projeto da UFSM envolveria a manutenção do curso em Palmeira das Missões, onde já existem estruturas montadas, incluindo laboratórios, e o uso do HSA como referência para os estágios médicos. O Hospital São Pio X de Seberi também poderia ser utilizado, mas o HSA seria a principal referência por atender às exigências do Ministério da Saúde para abrigar uma residência médica.

A segunda via seria impulsionada pela UCEFF de Itapiranga, uma universidade catarinense em busca da abertura de um curso de medicina. Nessa opção, a UCEFF consideraria a instalação de um campus em Tenente Portela, onde todo o curso de medicina seria realizado, e não descartaria a possibilidade de transferir o curso de enfermagem também para o município. O HSA também seria a opção para a residência médica nesse cenário, mas a UCEFF também teria São Miguel do Oeste como alternativa.

Contudo, as pretensões de Tenente Portela enfrentam dois fatores contrários. A região Noroeste do Rio Grande do Sul já possui outros cursos de medicina, como o da Unijuí, que tem planos de ampliação, e também há curso em Passo Fundo. Do lado catarinense, Chapecó já conta com um curso de medicina. O planejamento do Governo Federal para a abertura de novos cursos prioriza regiões que ainda não possuem essa oferta, o que pode ser um empecilho para a instalação em Tenente Portela.

Uma reunião ocorrida em Tenente Portela nesta semana, com a presença de gestores da UCEFF e prefeitos da região debateu o assunto. O município se comprometeu a buscar a qualificação para receber o curso, os demais prefeitos prometeram apoiar. A Universidade vai dar sequencia em um projeto que já existe para pedir a abertura do curso.

O Conselho Regional de Medicina (Cremers) e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) também têm ressalvas à abertura de novos cursos no Estado, alegando que as 1.870 vagas anuais já existentes suprem a demanda por profissionais. Por meio da portaria n.º 650, de 5 de abril de 2023, o Governo Federal autorizou a abertura de novas vagas de cursos de Medicina, mas com prioridade para regiões com menor relação entre vagas e candidatos por habitante.

