Prefeitos buscam impulsionar o desenvolvimento da região em viagem à capital

Entre as reuniões, mandatários da região estiveram no DAER (Foto: Divulgação)

Na semana passada, o Prefeito de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, liderou uma comitiva em viagem à capital Porto Alegre, onde realizou importantes reuniões com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do município e da região.

Acompanhado pelos Prefeitos de Três Passos, Arlei Tomazoni, e de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, Alceu Diel discutiu pautas regionais na Casa Civil do Estado. Durante o encontro, protocolaram um convite ao Governador do Estado, Eduardo Leite, para uma reunião de integração com o Governador da Província de Missiones, Argentina, Hugo Passalacqua. Essa reunião, que está prevista para ocorrer em Tiradentes do Sul, terá como principal objetivo debater o projeto da tão aguardada ponte binacional, que ligará os dois países e fomentará o desenvolvimento econômico e social da região.

No Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens (DAER), a comitiva de prefeitos representando a Região Celeiro, juntamente com o prefeito Jones Cunha de Horizontina e o Presidente da FAMURS, Luciano Orsi, tratou de assuntos essenciais para a região. Entre os temas abordados, destacam-se o andamento da pavimentação da ERS-305 e a ponte binacional Porto Soberbo/El Soberbio.

Na mesma instituição estatal, o Prefeito Alceu Diel discutiu com o Diretor Geral Luciano Faustino sobre o projeto de pavimentação asfáltica que irá ligar Tiradentes do Sul a Crissiumal. A obra, pertencente ao município de Tiradentes do Sul, abrangerá quase 6 km de estrada, com um custo estimado em mais de 8 milhões de reais.

