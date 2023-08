Barra do Guarita inaugura nova Farmácia Municipal

A cidade de Barra do Guarita inaugurou sua nova Farmácia Municipal nesta semana, proporcionando um novo espaço para atender à população que utiliza os serviços de saúde do município. O objetivo da inauguração é melhorar o atendimento à comunidade.

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot, enfatizou que a nova Farmácia Municipal é um esforço para receber a comunidade de forma mais adequada. Além disso, destacou que a farmácia do município é reconhecida como uma das que mais oferecem medicamentos gratuitos para a população na região.

A nova estrutura da Farmácia Municipal foi construída com recursos provenientes tanto do Governo Municipal quanto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o que demonstra a parceria entre as esferas de governo para melhorar os serviços de saúde e proporcionar maior acesso aos medicamentos para a população de Barra do Guarita.

