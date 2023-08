Redução da taxa de juros é um avanço para o país, celebra Paim

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou, em pronunciamento nesta quinta-feira (3), que a redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic,é um “avanço” para o país. OBanco Central decidiu, na quarta-feira (2), reduzir a taxa de 13,75% para 13,25%.O parlamentar acredita que a medida é um “sinal positivo” e disse esperar que a redução entre em uma “espiral decrescente”.

O parlamentar ressaltou que a redução da taxa de juros não é uma medida isolada ou voltada para o interesse particular de certo grupo, sendo uma ação “em benefício do interesse público, alinhada com a responsabilidade social e o respeito à cidadania e à democracia”. Segundo o senador, juros mais altos criam “desafios enormes” para a economia do país.

— Quando buscamos taxas de juros mais baixas, estamos trabalhando para criar uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais feliz com as garantias dos direitos humanos. Eu diria que um ponto importante é o impacto positivo que a redução de juros terá em nossas políticas sociais. [...] Com os juros menores teremos a possibilidade de mais arrecadação e, portanto, o Brasil terá condições favoráveis para construir mais e novos programas voltados aos mais vulneráveis, promovendo assim uma distribuição mais igualitária de riquezas, melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Paim pontuou que o Brasil ainda permanece no topo dorankingglobal da mais alta taxa de juro do mundo.