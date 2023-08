Beto Faro ressalta importância da Cúpula da Pan-Amazônia

O senador Beto Faro (PT-PA) destacou em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (2) a importância do Encontro de Cúpula da Pan-Amazônia, que acontecerá em Belém, nos dias 8 e 9 de agosto. O evento tem a confirmação da presença de sete presidentes de países e delegações para discutir questões relacionadas à Amazônia, abrangendo não apenas o território brasileiro, mas toda a região. O senador ressaltou que o encontro tem uma relevância significativa para a Amazônia, o Brasil e o Pará:

—Esse encontro é extremamente importante para a Amazônia, para o Brasil e para a nossa região, num momento em que cresce e avança o nosso estado, tendo um governo muito dinâmico, que é o governo Helder, aliado do nosso presidente Lula. E, com certeza, Belém está preparada, vai fazer uma boa recepção a todos, tudo num processo que diria até preparatório à COP 30, que se realizará em 2025.

Faro ressaltou que a capital paraense tem sido cada vez mais reconhecida como um centro de debates relevantes, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas. Ele lembrou também que nesta sexta-feira (4) serão iniciados os "Diálogos Amazônicos", quando diversas instituições da sociedade terão a oportunidade de apresentar suas propostas e perspectivas sobre o desenvolvimento da região amazônica.

—Os Diálogos Amazônicos contarão, sem dúvida alguma, com a presença de milhares de trabalhadores, de representantes de sindicatos, da sociedade, de movimentos sociais, de ONGs e de governos, encontros de prefeituras. Teremos vários prefeitos de fora do Brasil, mas também brasileiros, se reunindo, [...] com debates que nós temos que fazer sobre o modelo de desenvolvimento, as ações, mas um momento desafiador para o próprio governo brasileiro para apresentar resultados — disse.