Aprovada indicação de Pablo Coutinho Barreto para o CNJ

Com 52 votos a favor e um contrário, oPlenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (2)a condução do advogado Pablo Coutinho Barreto para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),emvaga destinada ao Ministério Público da União (MPU).A indicação ( OFS 11/2023 ), apresentada peloprocurador-geral da República, Augusto Aras, foi relatada pelo senadorAngelo Coronel(PSD-BA).

Barreto é graduado em direito e, em 2011, tornou-se mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Sergipe.Desde 2004, é procurador da República, tendo trabalhado no EspíritoSanto, em Sergipe, na Bahia e no Distrito Federal.Atualmente, Barreto é procurador regional da República. O indicado está lotado na Procuradoria Regional da República (1ª Região) e é membro colaborador do Conselho Nacional do Ministe?rio Pu?blico (CNMP).