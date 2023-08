Parceria entre Administração Municipal de Redentora e Seja Digital beneficia cadastrados no CadÚnico com kits para TV digital

A Administração Municipal de Redentora, em parceria com a Seja Digital, entidade responsável pela digitalização do sinal de TV no Brasil, está promovendo uma iniciativa para garantir o acesso à programação da televisão aberta para todos os redentorenses. A parceria visa a distribuição de kits contendo antena UHF e conversor para recepção do sinal de TV digital, beneficiando os cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) no município.

O secretário Municipal de Assistência Social, Ivonildo dos Santos, informou que os beneficiários aptos a receberem os equipamentos são aqueles que atualizaram seus cadastros na base do ministério até julho de 2022.

Para receber o kit, é necessário realizar o agendamento através do site oficial da Seja Digital (https://tvdigital.sejadigital.com.br/nis) ou pelo telefone 0800-000-1620 (ligação gratuita). No momento do agendamento, os beneficiários devem ter em mãos o número do NIS (Número de Identificação Social) ou CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). O prazo para agendamento encerra no dia 18 de agosto, após essa data, não será possível agendar a retirada do kit.

A TV Digital já está disponível em Redentora, e a antena de transmissão está instalada atrás da Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Malberk Dullius destacou que a parceria com a Seja Digital representa um avanço significativo no acesso à tecnologia e informação para a população de Redentora.

O vice-prefeito Noedi Casagrande ressaltou que, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, espera-se que todos os beneficiários aptos possam agendar a retirada dos kits e desfrutar da qualidade e diversidade da programação da TV Digital. Essa iniciativa visa proporcionar maior inclusão digital e acesso a informações para todos os redentorenses cadastrados no CadÚnico.