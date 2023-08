Secretário Estadual de Assistência Social visita Seberi e discute projetos para a região

Na última sexta-feira, 28 de julho, o secretário Estadual de Assistência Social, Roberto Fantinel, visitou o município de Seberi, onde foi recebido pela Administração Municipal e pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social. A visita faz parte de uma série de deslocamentos que o secretário está realizando em diversos municípios da região.

Em Seberi, Fantinel foi recepcionado pelo prefeito Adilson Adam Balestrin, pelo vice-prefeito Adalberto Pegoraro e pelo secretário do Trabalho e Assistência Social, Adão Ivanor do Prado, além da equipe local. Durante o encontro, foram discutidas as demandas da comunidade relacionadas à assistência social e também foram apresentados projetos e investimentos futuros planejados pelo Estado nessa área.

A visita do secretário teve como objetivo conhecer de perto as realidades e necessidades dos municípios da região, a fim de alinhar as ações e políticas estaduais com as demandas locais. A Administração Municipal de Seberi e a Secretaria do Trabalho e Assistência Social aproveitaram a oportunidade para apresentar as prioridades e projetos em andamento na área social do município.