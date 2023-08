CITEGEM realiza Assembleia Geral Extraordinária para discutir importantes medidas e investimentos

O Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM) agendou a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 11 de agosto, às 13h30min, na sede da AMUCELEIRO, em Três Passos. O evento abordará diversas pautas relevantes para o desenvolvimento das atividades e cumprimento das metas do Consórcio, englobando não apenas os municípios consorciados, mas toda a região.

Entre os assuntos a serem deliberados estão a transferência da área pertencente ao Município de Bom Progresso para o Consórcio e as medidas para a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Além disso, serão discutidos novos investimentos que contribuirão para o progresso da região.

O presidente do CITEGEM e prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, ressaltou a importância da Assembleia e convidou os prefeitos e a população em geral a participarem. Ele enfatizou que as decisões tomadas nesse encontro têm impacto direto no bom andamento das atividades do Consórcio e no alcance das metas estabelecidas. A participação de todos é essencial para o fortalecimento e progresso da região por meio da gestão compartilhada e eficiente dos recursos e projetos.