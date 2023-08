Polícia Federal faz operação de busca e apreensão em gabinete de deputada nesta quarta

A Polícia Federal (PF) fez, nesta terça-feira (2), uma operação de busca e apreensão no gabinete na Câmara e no apartamento funcional da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Foram levados o passaporte e os celulares da parlamentar, além de um HD de computador. A PF informou que cumpriu mandados relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Zambelli negou todas as acusações e disse que, desde o início das investigações, se colocou à disposição da PF e do Judiciário para prestar esclarecimentos.

A deputada disse ainda que a busca no gabinete dela foi irregular. “Existe um regulamento da Câmara que diz que o gabinete só pode ser aberto para busca e apreensão se tiver um advogado da Casa e a polícia legislativa”, explicou.

“A Polícia Federal, por ordem do [ministro do Supremo Tribunal Federal] Alexandre de Moraes, abriu meu gabinete sem a presença de nenhuma testemunha”, criticou a deputada, adiantando que vai recorrer ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).