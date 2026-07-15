Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Paim defende novas fontes de financiamento para a Previdência

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (14), alertou para o histórico de perdas previdenciárias dos trabalhadores e cobr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/07/2026 às 00h56
Paim defende novas fontes de financiamento para a Previdência
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (14), alertou para o histórico de perdas previdenciárias dos trabalhadores e cobrou novas fontes de financiamento para a seguridade social. Para ele, as sucessivas reformas com foco no corte de gastos fiscais afetam negativamente os brasileiros mais vulneráveis e prejudicam a atuação da Previdência Social como instrumento de distribuição de renda.

— Não há justiça social sem justiça fiscal. Não há Previdência forte sem financiamento sólido. Não há desenvolvimento sustentável quando se transfere para os trabalhadores um sistema que deixa escapar bilhões de reais todos os anos.

Paim citou um estudo de auditores da Receita Federal que aponta uma perda de 56% de arrecadação previdenciária com sonegação, inadimplência e renúncias fiscais.

Como alternativa para garantir a sustentabilidade do sistema no longo prazo, o senador manifestou apoio à PEC 1/2026 , proposta de emenda à Constituição que muda a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que hoje incide sobre a folha de salários. De acordo com a proposta, a nova base de cálculo será o faturamento bruto das empresas. Segundo Paim, isso reduzirá o encargo de setores que geram muitos empregos, transferindo o peso fiscal para os setores de alta lucratividade.

Ele também disse que a privatização da Previdência falhou em diversos países, resultando no empobrecimento severo da população idosa.

— O direito previdenciário do trabalhador não é uma pauta-bomba, é uma questão de dignidade e de sobrevivência. Garantir uma aposentadoria justa para quem passa a vida inteira servindo ao país é o mínimo que o Estado pode fazer para fazer justiça social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Cleitinho propõe debate sobre pena de morte

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) defendeu a reabertura do debate sobre a adoção da pena ...

 - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Voto feminino é vital para a democracia, ressalta Nelsinho Trad

Durante pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (14), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) ressaltou que as mulheres não precisam de permissão de ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Todo advogado tem direito de se comunicar com cliente preso, afirma Izalci

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), defendeu o cumprimento do Estatuto da Advocacia, que garante ...

 A Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) durante a reunião desta terça-feira - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

CI vai debater nova Lei do Trabalho Rural e transporte aéreo na Amazônia

Dois projetos que estão em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) serão discutidos em audiências públicas. São eles o PL 4.812/2025 ...

 Hermes Klann na reunião em que fez a leitura do parecer - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Avança projeto para ampliar geração termelétrica com gás natural da Amazônia

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (14) um substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 5.017/2019 que amplia a contrat...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
Sensação
2.07 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Projeto inclui no ECA regra sobre atuação do Ministério Público em pedido de pensão alimentícia
Senado Federal Há 5 horas

Cleitinho propõe debate sobre pena de morte
Senado Federal Há 5 horas

Paim defende novas fontes de financiamento para a Previdência
Senado Federal Há 5 horas

Voto feminino é vital para a democracia, ressalta Nelsinho Trad
Esportes Há 5 horas

Brasil anuncia jogadores que disputarão 3ª semana da Liga das Nações

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,79 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,092,16 -0,08%
Ibovespa
176,641,10 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias