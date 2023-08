Mara celebra aprovação de texto sobre estoques de remédios do SUS

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) celebrou, em pronunciamento na terça-feira (1º), a aprovação, também na terça, de projeto que determina que as farmácias do Sistema Único de Saúde (SUS) divulguem seus estoques de medicamentos. A parlamentar, que foi relatora do PL 4.673/2019 , destacou que a proposta é importante para quem tem doenças raras, crônicas ou condições complexas.

— Essa proposta, alterando a Lei 8.080, de 1990, regula as ações de serviços de saúde em todo o território nacional [...]. Isso vai fazer com que a gente tenha conhecimento dos estoques e vai prevenir que a gente jogue dinheiro e medicamento no lixo.

Refugiados



Mara chamou a atenção, ainda, para ação realizada pela Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR), da qual é presidente, que instalou um totem interativo mostrando histórias de migrantes que "fugiram de guerras e da fome e buscam um lar e oportunidades melhores no Brasil". A ação foi feita em parceria com a ONG Estou Refugiado e está localizada na parte superior do Anexo II do Senado.

— Você ouve a história de vida delas e pode imprimir os currículos ao final, ajudando a fazer com que chegue às mãos de empresas e de pessoas que possam contratá-las. A experiência impacta milhares de pessoas, impactou a 33ª Bienal de São Paulo, nos Sescs [Serviço Social do Comércio] e outros locais. A gente entra em contato com histórias de vida de pessoas que tiveram que se deslocar por conta de conflitos, de desastres, dessas questões, e que nos prestigiaram, vindo para o nosso país.

A senadora também ressaltou que a comissão vem promovendo ações em alusão ao Dia Mundial do Refugiado, que foi celebrado no dia 20 de junho.