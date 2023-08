João Batista Menegatti é homenageado com nome em viaduto em Santa Catarina

O viaduto localizado na rodovia BR-282, na travessia urbana do Município de Xanxerê, em Santa Catarina, passa a se chamar João Batista Menegatti (1904-1959). A Lei 14.642 foi publicada nesta quarta-feira (2) noDiário Oficial da União. A norma é oriunda do Projeto de Lei (PL) 1.850/2021, aprovado no Senado no final de junho.

Na Comissão de Educação e Cultura (CE), a proposta, do deputado Pedro Uczai (PT-SC), recebeu parecer favorável do relatora, senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

Segundo Ivete da Silveira, "não há como não reconhecer o protagonismo de João Batista Menegatti em atividades empresariais no Oeste Catarinense, em meados do século passado". Nascido em Erechim (RS), mudou-se em 1949 para a então vila do Rio da Vargem, em Santa Catarina, onde passou a atuar no ramo de transportes de passageiros, "em condições difíceis naquela época, pois a BR-282, que ligava a região à capital e ao extremo oeste do estado, era ainda uma estrada de chão". Por dez anos, atuou como empresário no setor, vindo a falecer em 1959.

A relatora acrescentou que o homenageado fundou então a empresa União da Serra, que fazia o trajeto de Lages a Chapecó, e foi incorporada, nos anos 1970, à empresa Reunidas. Além de pioneiro no transporte rodoviário, Menegatti dedicou-se ao ramo madeireiro, à agricultura e ao beneficiamento de produtos agrícolas, "trazendo uma contribuição das mais expressivas ao desenvolvimento do oeste catarinense. Possuía terras em Xanxerê, onde sua família veio posteriormente a se estabelecer, e foi um desbravador da BR-262 no que se refere ao transporte rodoviário".