Governo do Estado abre processo para escolha da logomarca do Bicentenário da Imigração Alemã

Dando continuidade à organização das atividades que serão realizadas ao longo do próximo ano em comemoração ao Bicentenário da Imigração Alemã, que será celebrado em 25 de julho de 2024, o governo do Estado iniciou o processo de escolha da logomarca oficial. Duas propostas serão submetidas à votação das entidades integrantes da comissão listadas no decreto oficial. A definição ocorrerá em uma reunião com os representantes de todas as instituições no dia 17 de agosto.

O subsecretário da Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e presidente da comissão oficial, Rafael Gessinger, destacou a importância das ações. “O Bicentenário da Imigração Alemã é uma festa da integração humana e da alegria. Por meio das atividades, celebramos a formação do Rio Grande do Sul saudando a importância dos imigrantes e dos encontros culturais”, afirmou. “Alle Menschen werden Brüder! Todos os seres humanos tornam-se irmãos!” complementa, fazendo referência a versos de Schiller musicados na 9ª Sinfonia de Beethoven, que estreou em Viena, justamente em 1824.

O planejamento para 2024 tem a participação transversal de várias secretarias e de dezenas de entidades, com o apoio logístico da Secretaria da Cultura (Sedac). “Um dos papéis do governo é o de fomentar as ações realizadas pelas instituições e pelos municípios e dar visibilidade a elas, marcando o grande evento com ações pontuais de dimensão simbólica e, ao mesmo tempo, de grande repercussão”, afirma o diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn.

Para isso, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e com a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio), o governo do Estado está reunindo, por meio de formulários, as programações dos eventos alusivos ao bicentenário. Todo o conteúdo será disponibilizado em uma página no site da Sedac e receber a logomarca oficial da comemoração, promovendo o alinhamento de todas as atividades.

Logomarca

A Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul (Secom), por meio da equipe de publicidade, intermediou o processo de criação da logomarca. Após um trabalho longo, a agência contratada apresentou duas propostas que refletem sobre o complexo tema do bicentenário da imigração alemã.

O diretor de design da agência, Davi dos Santos, explicou: “Trata-se da comemoração do bicentenário, dessa integração humana e da celebração da vida. Buscamos focar na unidade de pessoas diferentes, na relação, na conexão e na união dos povos. O aspecto mais festivo está nas cores. O numeral, claro, é todo trabalhado de forma a ficar bem nítida essa unidade em relação à conexão".

Ele também descreveu as duas opções apresentadas. Na primeira, os 200 anos da imigração alemã são retratados com números entrelaçados, criando conexões entre si e representando a união de pessoas diferentes. A logomarca é humanizada ao ser ilustrada com pessoas. Já na segunda opção, menos literal e mais artística, a agência apostou na representação do movimento, de pessoas em transição, da migração do processo de ir de um lugar a outro. Em ambas as opções, o tipo de letra é a Futura, fonte criada na Alemanha, em 1927, por Paul Renner, e inspirada no Bauhaus.

As 59 entidades listadas noDecreto 56.110/2021, alterado peloDecreto 57.020/2023, escolherão a logomarca que representará a celebração.