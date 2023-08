CCJ aprova obrigação de construir acessos para pessoas com deficiência em praias urbanas

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (1º) o Projeto de Lei 3147/15, que obriga o poder público a criar acessos adaptados em praias urbanas para permitir a entrada de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A proposta, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), segue para a análise do Senado.

O relator, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), considerou o texto constitucional e recomendou a aprovação do projeto original e do substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano.

O substitutivo deixa claro que caberá ao poder público assegurar a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida acesso completo às praias urbanas, incluindo acesso à faixa de areia e ao mar, por meio de programas e projetos de acessibilidade nesses espaços.

A medida altera a Lei de Acessibilidade (Lei 10.098/00) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15).