Reforma tributária e voto de qualidade do Carf serão analisados em clima de diálogo, diz Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ressaltou, em pronunciamento nesta terça-feira (1º), que o Senado vai analisar, até o fim do ano, propostas de "extrema importância", como a primeira etapa da reforma tributária ( PEC45/2019 ) e o PL2.384/2023, que reestabelece o voto de desempate a favor do governo nos processos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Ambos foram aprovados pela Câmara no primeiro semestre. O senador também destacou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, além do novo arcabouço fiscal.

— O relevante é que vamos trabalhar num clima bem menos tenso do que no primeiro semestre, período em que o país foi reaprendendo a fazer política. O aprendizado tem muito a ver com a postura do novo chefe do Executivo, Lula, que vem cumprindo o que prometeu em campanha: governar para todos os brasileiros na base do diálogo, sem tratar adversários políticos como inimigos — disse Kajuru.

Para Kajuru, é importante que o governo e oposição consigam conversar e colocar, de forma responsável, os interesses do país em primeiro plano. Segundo ele, agentes políticos têm a obrigação de "cuidar da governabilidade, que aos poucos vem sendo ampliada com o pragmatismo e zelo necessário depois de quatro anos de tormentas e sobressaltos institucionais".

O senador também afirmou que o Brasil precisa aproveitar o "cenário virtuoso" de baixa inflação, queda do desemprego, melhores expectativas de crescimento do produto interno bruto (PIB) e transição para a economia verde.