Biblioteca Pública do Estado lança festa literária de rua no sábado (5)

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), inaugura no próximo sábado (5/8) um projeto para movimentar o Centro Histórico de Porto Alegre: o BPE + Cultura. No primeiro final de semana de cada mês, a BPE realizará uma festa literária ao ar livre, composta por livros, música, arte e gastronomia, das 10h às 15h, em frente ao prédio da Biblioteca, localizado na Rua Riachuelo, 1190.

O evento será realizado entre as ruas João Albuquerque e General Câmara, mantendo o acesso aberto aos moradores. Se chover, os expositores vão montar suas bancas dentro da Biblioteca.

O objetivo, conforme a diretora da BPE, Ana Maria de Souza, é ampliar o acesso ao livro e à leitura, por meio da colaboração dos livreiros do Centro Histórico, nas proximidades da Biblioteca. “Pretendemos contribuir para a revitalização do Centro Histórico, oferecendo mais um espaço de lazer, educação e entretenimento na Capital”, explica. “Além disso, o objetivo é nos aproximar da vizinhança, rica em referências ligadas à cultura e aos livros, de modo a fortalecer o comércio local e os laços com a comunidade.”

Para o diretor do Departamento de Livro, Leitura e Literatura, Benhur Bortolotto, o BPE + Cultura é resultado de uma abertura que está sendo promovida na instituição. "É um movimento de trazer diferentes públicos para os nossos espaços e, também, de levar a BPE para além do seu prédio”, destaca. “A adesão da comunidade do entorno e as parcerias já estabelecidas mostram que o evento, mais do que um projeto de abertura e integração, é uma festa para comemorar o fato de que a Biblioteca tem ganhado um novo papel na vida cultural de Porto Alegre.”

Serviço

O quê: BPE + Cultura

Quando: a partir de 5 de agosto, todo primeiro sábado de cada mês

Horário: das 10h às 15h

Local: Rua Riachuelo, em frente ao prédio da Biblioteca Pública do Estado (entre a Rua João Albuquerque - Largo João Amorim de Albuquerque e a Rua General Câmara)

Programação cultural de sábado (5/8)

10h – Abertura

10h30 – Contação de histórias:Brincando e textualizando, com Adriana Scherner (pedagoga e psicopedagoga)

11h às 14h – Lançamento de livros

11h30 às 13h30 – Música:Saxofone, por que choras?, com Javi Contrera

14h – Bate-papo:Machado de Assis em Quadrinhos, com Adan Marini, Frank Tartarus, Wagner Carsten (Tesla Studio), dentro da Biblioteca Pública do Estado

15h – Encerramento