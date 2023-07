Comissões discutem aumento dos casos de violência contra as mulheres no Brasil

As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial promovem audiência pública conjunta para discutir o aumento dos casos de violência contra as mulheres no Brasil.

Foram convidados para o evento, dentre outros:

o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino;

a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Isadora Brandão Araújo da Silva;

a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco;

a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Confira aqui a lista completa de convidados

O pedido para a realização do debate foi feito pela deputada Ana Pimentel (PT-MG). Segundo ela, o aumento dos casos de violência coincide com a queda dos recursos orçamentários destinados ao combate desses crimes. "Essa discussão é fundamental para que as medidas a tomar para superar o problema sejam efetivas e para preservar futuros avanços de recaídas como as que ocorreram em anos recentes", diz a deputada.

A discussão está marcada para as 14h30 no plenário 9.