CPI das Pirâmides Financeiras vai ouvir "sheik das bitcoins"

Júnior Mano quer obter informações sobre as atividades da Rental Coins - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A CPI das Pirâmides Financeiras vai ouvir o depoimento do chamado "sheik das bitcoins", Francisley Valdevino da Silva, na próxima quinta-feira (3). Ele é o proprietário da Rental Coins, uma empresa de aluguel de criptomoedas, e investigado por supostamente participar de esquema de pirâmide financeira que causou prejuízos de mais de R$ 1,1 bilhão a investidores entre os anos de 2019 e 2022.

O Ministério Público Federal do Paraná apresentou denúncia contra a empresa e seu proprietário pelos crimes de constituição de organização criminosa, estelionato, obtenção de ganhos ilícitos, lavagem de dinheiro internacional e oferta de valores mobiliários sem registro.

O autor do requerimento para a audiência é o deputado Júnior Mano (PL-CE). Segundo ele, o depoimento será útil para "obter informações detalhadas sobre as atividades da Rental Coins, o funcionamento do esquema de pirâmide financeira, a forma como os investidores foram lesados e quais medidas serão tomadas para ressarcir os prejuízos causados".

O depoimento ocorrerá às 10 horas no plenário 7.