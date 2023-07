Três Fronteiras Navegação e Turismo contratará até 80 funcionários para gestão do Parque do Turvo

Entrada do Parque Estadual do Turvo de Derrubadas (Foto: Jonas Martins)

A empresa Três Fronteiras Navegação e Turismo, do grupo paranaense Macuco Safari, será a nova gestora do Parque do Turvo, localizado na cidade de Derrubadas, e planeja contratar até 80 pessoas para operar a área nos próximos meses. Lucas Teixeira de Almeida, gerente geral da empresa, ressaltou que a maioria dos novos funcionários será recrutada da região Noroeste, onde o ponto turístico está situado. A informação foi divulgada através de uma reportagem em Gaúcha ZH.

A contratação abrangerá diversas áreas, incluindo cargos de gerência e operacionais. Com a intenção de utilizar a área para navegação, haverá vagas para pilotos, mecânicos de barcos, pessoal para auxiliar nas operações de reforma, motoristas e guias.

O contrato de concessão foi assinado recentemente pelo governador Eduardo Leite. O processo seguirá com 30 dias para entrega de um plano de transição e outros 30 dias para a aprovação do plano, após os quais a empresa assumirá a gestão. O contrato de concessão prevê um investimento de R$ 11,9 milhões nos primeiros seis anos.

Entre as melhorias planejadas, estão facilitações na compra de ingressos, acesso à previsão do tempo na região e projeção de visibilidade para o passeio. A empresa também oferecerá passeios de barco, serviço em que o grupo já é experiente e atua em Foz do Iguaçu e outros locais do país. Além disso, o parque oferecerá passeios guiados com foco na preservação ambiental e educação sobre espécies da fauna e flora locais.

A área de concessão abrange 22,48 hectares de um total de 17 mil hectares do parque, que abriga um dos maiores saltos longitudinais do mundo, o Yucumã, com 1,8 mil metros de extensão. A empresa não divulgou informações sobre possíveis aumentos no valor do ingresso, que atualmente é de R$ 21,65.