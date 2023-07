Flamengo de São Pedro estreia com goleada no Gauchão Feminino

Em uma estreia impressionante, o Flamengo de São Pedro, conhecido como Gurias do Yucumã, aplicou uma goleada de 4 a 0 no Cruzeiro no Gauchão Feminino. O jogo aconteceu na tarde deste domingo (30), no Campo do Miraguai, em Tenente Portela.

O time rubro-negro abriu o placar aos 20 minutos com um gol de Renata. Ainda no primeiro tempo, Juliana balançou as redes duas vezes, garantindo o 3 a 0 momentâneo. Na etapa complementar, Eduarda Dalla Costa fechou o placar com mais um gol aos 43 minutos.

Com esse resultado impressionante, as Gurias do Yucumã alcançam a vice-liderança do Gauchão, levando em conta os critérios de desempate. Elas receberam dois cartões amarelos, enquanto o Juventude, que venceu o Vidal Pro por 11 a 0, teve apenas um.

As próximas partidas das duas equipes serão no domingo (6) às 15h. As Gurias do Yucumã enfrentarão o Juventude no Campo da Fras-le, em Caxias do Sul, enquanto as Gurias Estreladas do Cruzeiro receberão o Brasil-Far na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

Veja os Gols

Veja a análise do técnico Tiago Rodriguês