Aprovada criação da Subseção da OAB em Tenente Portela por unanimidade

Em uma importante conquista para a advocacia da região, o Conselho da Seccional da OAB do Rio Grande do Sul aprovou, por unanimidade, a criação da Subseção de Tenente Portela. A decisão foi tomada na tarde desta sexta-feira (28/07/2023) e representa um marco histórico para a comunidade jurídica local.

A proposta para a criação da Subseção de Tenente Portela foi apresentada pelo Presidente da OAB do RS, Dr. Leonardo Lamachia, que demonstrou total apoio e incentivo para a iniciativa. A votação foi acompanhada pelo Presidente da Subseção Três Passos e por advogados atuantes na Comarca de Tenente Portela, evidenciando a relevância e o interesse da classe na implantação da nova subseção.

O Presidente da Subseção de Três Passos, Dr. José Orlando Schäffer, ressaltou a importância dessa conquista para a defesa das prerrogativas dos advogados e dos direitos da cidadania na região. A criação da OAB Subseção Tenente Portela é fruto do empenho e da união de toda a classe, que se mobilizou para tornar esse projeto uma realidade.

Com a aprovação, a nova Subseção da OAB em Tenente Portela trará benefícios significativos para a advocacia local, fortalecendo a atuação dos advogados e facilitando o acesso à justiça para a comunidade. A implantação dessa representação da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade representa mais um passo importante na busca pela promoção da justiça e dos direitos dos cidadãos.

A criação da Subseção da OAB em Tenente Portela é um marco histórico para a região, e a expectativa é que a nova representação da Ordem contribua significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento da atuação dos advogados, bem como para o fortalecimento do sistema jurídico local. A conquista é celebrada por toda a advocacia da região, que vê nesse momento um reconhecimento do trabalho árduo e dedicado da classe em prol da justiça e do exercício da advocacia de qualidade.