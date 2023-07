Vista Gaúcha firma convênio com Bombeiros Voluntários de Tenente Portela

Nesta última sexta-feira, 28 de julho, a Administração Municipal de Vista Gaúcha celebrou um importante convênio com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela. A assinatura ocorreu na sede da entidade dos bombeiros e contou com a presença do Prefeito Locatelli, do assessor Jurídico do Município, Mateus Martini, e representantes dos bombeiros, incluindo Cassio Santos da Rosa, Presidente da Associação, e o bombeiro Tiago Fernando Wisniewki.

O convênio autoriza a municipalidade a realizar repasses mensais para auxiliar na manutenção de veículos, equipamentos e da sede dos Bombeiros Voluntários. O Prefeito Locatelli destacou a importância do trabalho realizado pelos bombeiros em benefício da sociedade, sempre prontos para atender a comunidade quando necessário, e enfatizou o brilhante serviço prestado voluntariamente em prol da população. A atitude de ir pessoalmente até a sede da Associação para a assinatura e entrega do termo de convênio demonstra o reconhecimento e valorização da dedicação desses profissionais em servir à comunidade.

A parceria entre o município de Vista Gaúcha e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela fortalece o trabalho conjunto em prol da segurança e bem-estar da população, garantindo o suporte necessário para que os bombeiros possam continuar atuando de forma eficiente e voluntária em situações de emergência. Essa cooperação é fundamental para aprimorar a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços prestados pelos bombeiros na região, beneficiando toda a comunidade local.