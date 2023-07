Prefeito Locatelli visita a Cooperativa A1 de Tenente Portela

No dia 19 de julho, o Prefeito Municipal de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, realizou uma visita à unidade da Cooperativa A1 em Tenente Portela. O objetivo da visita foi estreitar os laços de amizade com a direção do novo empreendimento, que foi inaugurado recentemente, e com sua gerência, composta por vistagauchenses, como Paulo Lucatelli, gerente geral da unidade, e Luana Raffaelli, coordenadora de supermercado.

Durante uma visita, o Prefeito Locatelli parabenizou a nova direção da unidade e desejou sucesso na missão de atender bem a população local, oferecendo um novo local para realizar suas compras externas.

Por sua vez, o gerente da unidade de Tenente Portela, Paulo Lucatelli, agradeceu a visita do Prefeito de Vista Gaúcha e espontaneamente a retornar à unidade sempre que possível, até mesmo para desfrutar de um café de cortesia.

Essa visita demonstra a importância do relacionamento entre a administração municipal e os empreendimentos locais, buscando estabelecer parcerias e colaborações que beneficiem a comunidade e o desenvolvimento da região.