Hospital de Rio Negrinho recebe habilitação estadual em ortopedia

Foto: Divulgação / Hospital de Rio Negrinho



Desde o início da gestão, o Governo do Estado vem desenvolvendo ações efetivas para a ampliação das cirurgias eletivas, dentre elas está a habilitação de novas unidades hospitalares para a realização de procedimentos de alta complexidade em ortopedia. Nesta segunda-feira, 24, o Hospital de Rio Negrinho recebeu a habilitação para a realização dos procedimentos.

A partir da publicação da Portaria, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em conjunto com o gestor municipal e o gestor hospitalar, estão organizando o início das cirurgias na unidade. Com esta habilitação, o Hospital poderá receber um incremento mensal de R$ 247 mil, de acordo com a produção, já a partir do próximo mês.

“Quando observamos a fila de cirurgias, a grande maioria dos nossos pacientes está na fila da ortopedia. Estruturamos a Política Estadual de Alta Complexidade em Ortopedia buscando uma maior oferta de serviços. Com o hospital de Rio Negrinho, chegamos a 12 unidades habilitadas e queremos ampliar ainda mais”, explica a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O Hospital, além da ampliação dos repasses com o início das cirurgias ortopédicas, também passará a receber no próximo mês valores atualizados da Política Hospitalar Catarinense (PHC). Até o momento, o recurso mensal era de R$ 273 mil, valor que será atualizado em 14%, passando a R$ 313 mil.

Entre janeiro e julho, foram já pagos pelo Estado à unidade R$ 2.643.000,00 referentes à PHC e custeio.

Ortopedia em números

A ortopedia é o maior grupo dentro da fila de cirurgias eletivas em Santa Catarina. Segundo dados do Programa Estadual, 26.655 pacientes que deram entrada entre o ano de 2017 e 30 de janeiro deste ano aguardam pelo procedimento, sendo a maioria na Grande Florianópolis. Com a aceleração na realização desses procedimentos, já foram reduzidos 7.231 pacientes na fila.

Além do Rio Negrinho, outros doze hospitais foram habilitados para a realização de cirurgias ortopédicas: Hospital Santa Terezinha, de Joaçaba; Hospital e Maternidade Imigrantes, de Brusque; Hospital Dom Joaquim, de Sombrio; Hospital Salvatoriano Divino Salvador, de Videira; Hospital Regional Alto Vale, de Rio do Sul; Hospital Beatriz Ramos, de Indaial; Hospital Bethesda, de Joinville; Hospital Pequeno Anjo, de Itajaí; Hospital Oase, de Timbó; Hospital Regional de Araranguá, de Araranguá; e Hospital São Braz, Porto União.