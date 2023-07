Com 21 novas ambulâncias, Saúde estadual tem frota renovada e reforça qualidade no atendimento de emergências

Foto: Eduardo Valente / SECOM

Em uma cerimônia importante para a saúde estadual, realizada nesta segunda-feira, 24 de julho, o governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, entregaram 21 novas ambulâncias para atender às demandas emergenciais da população catarinense. Os veículos, adquiridos por meio de recursos da Bancada Catarinense e do Ministério Público do Estado, representam um investimento significativo na melhoria dos serviços de saúde pública em Santa Catarina.

O governador Jorginho Mello ressaltou que as novas ambulâncias trazem mais qualidade ao sistema de atendimento de emergência em Santa Catarina. “Com essa renovação de frota, o serviço fica mais eficiente garantindo o acesso rápido e adequado aos cuidados médicos essenciais”, destaca.

A distribuição estratégica das ambulâncias visa otimizar o atendimento em diversas regiões do estado. Doze das ambulâncias serão destinadas à renovação da frota do SAMU 192 em doze municípios distintos. Entre elas, estão três Unidades de Suporte Avançado (USA) que irão reforçar os serviços de Araranguá, Balneário Camboriú e Chapecó. Outras nove Unidades de Suporte Básico (USB) irão beneficiar os municípios de Bom Retiro, Bombinhas, Blumenau, Criciúma, Fraiburgo, Itapema, Itapoá, São Lourenço do Oeste e Seara.

A aquisição das 21 novas ambulâncias foi possível graças ao aporte de recursos do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRLB) do Ministério Público de Santa Catarina, juntamente com Emendas Parlamentares da então deputada federal Carmen Zanotto, deputado federal Rodrigo Coelho, do então senador Jorginho Mello e senador Esperidião Amin. Esse esforço conjunto de parlamentares e instituições públicas reflete o comprometimento em melhorar a infraestrutura da saúde no estado e atender às necessidades da população.

Inclusão

Além disso, a iniciativa contempla outras nove ambulâncias de suporte avançado que irão integrar o Serviço Inter-hospitalar. Essas unidades são especialmente destinadas ao transporte de pacientes entre diferentes unidades hospitalares, tornando mais ágil e seguro o deslocamento de pessoas que necessitam de cuidados médicos urgentes. Um dos destaques é a inclusão, pela primeira vez no estado, de uma ambulância adaptada para o transporte de pacientes obesos, demonstrando a preocupação com a inclusão e o atendimento adequado a todos os cidadãos.

A Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, enfatizou a relevância da inclusão da ambulância adaptada para pacientes obesos, afirmando que “a aquisição de uma ambulância especializada para esse público demonstra nosso compromisso em proporcionar um atendimento inclusivo e digno para todos os cidadãos catarinenses, independentemente de suas condições físicas”.

Com a entrega das novas ambulâncias, Santa Catarina reforça sua capacidade de resposta em situações de emergência e aprimora os serviços de transporte de pacientes entre unidades hospitalares.

Foto: Reprodução/Secom SC