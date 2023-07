Esporte Clube Miraguai de Tenente Portela celebra 72 anos de história

Hoje é um dia especial para o Esporte Clube Miraguai de Tenente Portela, pois completa 72 anos de existência desde sua fundação em uma memorável terça-feira, no dia 24 de julho de 1951. Naquela ocasião, uma reunião histórica foi realizada no prestigiado Hotel Bigueline, marcando o início de uma trajetória que se tornaria parte indissociável da história esportiva da região.

O Miraguai é reconhecido como um dos clubes de futebol mais antigos e tradicionais da área, conquistando ao longo dos anos o coração dos torcedores e deixando uma marca significativa na cena futebolística local. Com um legado repleto de emoções, glórias e desafios superados, o clube se tornou um verdadeiro símbolo esportivo na região de Tenente Portela.

Além de celebrar o aniversário do Esporte Clube Miraguai, hoje também é uma data especial para um dos ícones mais representativos de sua história: o jogador de futebol Werno Rainheimer, que completa 87 anos de idade. Werno deixou uma marca indelével em cada partida que disputou vestindo a camisa do Miraguai, tornando-se uma lenda viva do clube e um exemplo para os jovens talentos que sonham em trilhar uma carreira no futebol.

A trajetória de Werno é marcada por conquistas, recordes e um amor incondicional pelo clube que o acolheu. Sua identificação com o Miraguai transcendeu as quatro linhas do campo, tornando-o um verdadeiro ídolo para a torcida, que não poderia estar mais orgulhosa de comemorar mais um aniversário do jogador.

