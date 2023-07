Tempo nublado com possibilidade de chuva rápida na região hoje e amanhã

Hoje

O dia começou com céu nublado na região, e de acordo com os meteorologistas, essa condição persistirá durante a tarde, com o sol aparecendo timidamente entre as nuvens. Existe uma pequena possibilidade de chuva rápida em algumas partes da área, porém, sem grandes acumulados. A temperatura máxima atingirá a marca dos 27 graus Celsius, proporcionando um clima ameno e agradável.

Amanhã

A previsão para amanhã é bastante similar à de hoje. A região novamente amanhecerá com tempo nublado, e ao longo da manhã, poderá haver pancadas isoladas de chuva em algumas áreas. No entanto, os acumulados esperados são baixos, o que não representa uma preocupação significativa. A temperatura aumentará gradualmente durante a tarde, chegando aos 27 graus Celsius, proporcionando um clima quente e aconchegante.

