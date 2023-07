Secretária Carmen Zanotto realiza visita técnica no Instituto de Cardiologia e Hospital Florianópolis

A Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, segue visitando as unidades hospitalares. Na tarde de sexta-feira, 21, a gestora realizou uma visita técnica no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Com a ampliação em 30% nos exames e procedimentos, na próxima semana o hospital estará apto a realizar 60 cateterismos/mês, sendo que 139 pacientes da Grande Florianópolis já estão com o exame agendado.

Em reunião com Paulo Carlos Brentano Jr,o diretor da unidade, Paulo Orsini, Dr. Tarcis Sawaia El Messane e Andrea Conradi, foi tratado sobre a iodoterapia e cateterismo.

A secretária ainda visitou as obras de ampliação das instalações da Medicina Nuclear, que segue as exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Na sequência, Carmen Zanotto esteve no Hospital Florianópolis conversando com a diretora Karin Cristine Geller Leopoldo. Na pauta, a organização dos serviços e a possibilidade de realização de 32 cirurgias mensais de alta complexidade, priorizando a reconstrução do trânsito intestinal e a ortopedia.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Essas visitas são importantes para conversarmos com as equipes, organizarmos os serviços, ouvir as demandas e verificar onde podemos melhorar o atendimento aos pacientes, com foco na agilidade dos procedimentos e cirurgias”, destaca a secretária Carmen Zanotto.

O Superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Dr. Roberto Henrique Benedetti também participou das agendas.



