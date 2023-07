Núcleo Recife (PE) terá novo endereço

O Núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no Recife terá novo endereço a partir do dia 04/09/2023. Em razão da mudança, os atendimentos presenciais ficarão suspensos a partir de 03/08/2023. O retorno do agendamento para atendimento presencial dos beneficiários está previsto para o dia 04/09/2023.

Nesse período, os beneficiários poderão esclarecer dúvidas ou registrar reclamações pelo formulário eletrônico Fale Conosco ou pelo Disque ANS 0800 701 9656. Já as demandas do Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, órgãos da Advocacia Geral da União, Procuradorias Gerais Estaduais e Municipais, Polícia Federal e Polícias Civis Estaduais deverão ser encaminhadas via Protocolo Eletrônico no Sei .

A nova sede do Núcleo ANS PE será localizada na Rua da Aurora, 1259, em Santo Amaro, Recife - Edifício do Banco Central do Brasil.

A mudança é fruto de mais uma parceria entre órgãos e entidades da Administração Pública. Esta boa prática, que a Agência executa desde 2017, reduz expressivamente os gastos com infraestrutura.